C помощью стволовых клеток можно вылечить сотни заболеваний

28 Апреля 2017 21:21

Эти лекарства находятся прямо в организме у пациента. Более полусотни белорусских новаторов собрались сегодня, чтобы обсудить новые клеточные технологии. Сейчас с помощью стволовых клеток можно вылечить сотни заболеваний, среди них - травмы головного мозга, болезни брюшной полости и даже рассеянный склероз. Причем, это не будущее белорусской медицины, а реальность. Новые технологии уже активно внедряются в жизнь.

О достижениях наших врачей - Юлия Гризунт. Несмотря на то, что прошел уже не один год, Галина Гобриянчик помнит каждый коридор в этой больнице. Ведь именно здесь прошла, пожалуй, самая тяжелая и в то же время необходимая для нее процедура — удаление 15-сантиметровой грыжи. Дома ее ждали двое детей и четверо внуков. Но надежды почти не было - многие доктора тогда отказались оперировать женщину.

Панацеей, как ни странно, стала сама же пациентка, точнее, ее здоровые клетки. Более того, такой случай был необходим и докторам – Галина одна из первых опробовала на себе инновационный, на тот момент, метод.

Теперь такая операция практически рутинная для белорусских докторов. Как и многие другие, где главный инструмент - клетка.

Новые методы позволят лечить недостаточность щитовидной железы и сахарный диабет. Кроме того, уже есть первые результаты по борьбе с рассеянным склерозом, снова, с помощью уникальных клеточных технологий. Все это достижения последних трех лет, но в целом медицина на микроуровне развивается в нашей стране еще с 80-ых годов.

Сегодня клеточные технологии используются практически во всех медицинских сферах, они – панацея от трех сотен болезней. Пару лет назад на международной арене Беларусь признали новатором в технологиях, связанных с клеточными культурами. Тогда мы заняли третье место в мире после Китая и Новой Зеландии.

Одно из прорывных направлений — лечение заболеваний мозга. Стволовые клетки уже используются для восстановления после травм головы.

Ранее в мировой практике такая методика не описана. Обсудить инновации сегодня собрались более полусотни ведущих докторов со всей страны. Тут речь шла и о планах – один из них использование стволовых клеток при трансплантациях крупных органов. Это позволит сберечь паращитовидные железы пациентов. Другими словами - такая процедура обеспечит максимально комфортную жизнь после сложнейшей операции.