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C подарками к многодетным семьям отправились милиционеры
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8 Января 2017 15:08

C подарками к многодетным семьям отправились милиционеры

В честь светлого праздника Рождества  с подарками к многодетным и малообеспеченным семьям отправились милиционеры. Благотворительная кампания "С добрым сердцем - в каждый дом" проходит в пятый раз.

 

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