C наступлением Нового года в Беларуси прекращается прием старых денег

31 Декабря 2016 12:21

Уже завтра рассчитаться ими будет невозможно. Не примут старые деньги ни магазины, ни рынки, ни обменники, ни почтовые отделения, а также инфокиоски. Из оборота выведено 99% банкнот крупного номинала. А вот мелкий изъят лишь на треть. В Нацбанке отмечают, что при желании старые банкноты можно будет без проблем обменять на новые до конца 2021 года.

Роман Титов, замначальника главного управления Нацбанка Беларуси: "Можно будет, начиная с 1 января, обратиться в любое банковское учреждение и любую сумму без ограничения, без взимания комиссии обменять на новые деньги. В банковских учреждениях обмен будет производиться по 31 декабря 2019 года включительно. А по окончании этого срока еще в течение двух лет по 31 декабря 2021 года старые деньги можно будет обменять на новые в учреждениях Национального банка. Первого января 2022 года будет прекращен обмен. После этого срока уже деньги старого образца, если вы их где-то обнаружите, обменять уже не сможете".

Многие из старых купюр белорусы традиционно оставляют в качестве сувениров.