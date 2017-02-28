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28 Февраля 2017 12:04

Бывший временно исполняющий обязанности начальника ГАИ Барановичей полностью признал свою вину

Сегодня суд Ляховичей начал рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Волковыцкого. 26 ноября он совершил смертельное ДТП. В момент аварии Волковыцкий находился не при исполнении, на личном автомобиле. Экспертиза показала, что в его крови было почти три промилле алкоголя. Расследование установило, что погибшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. А машина, которая ее сбила, ехала со скоростью более 60 км/ч. Экс-руководителю ГАИ предъявлено обвинение за вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.