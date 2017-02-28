Бывший руководитель Барановичской ГАИ ехал со скоростью, которая не позволяла ему уступить дорогу пешеходам

28 Февраля 2017 15:11

В суде Ляховичского района продолжаются слушания по делу Андрея Волковыцкого, который в ноябре прошлого года сбил женщину-пешехода. Установлено, что водитель ехал со скоростью 100 км/ч при разрешенной не более 60. В результате несоблюдения ПДД, а также того, что шофер находился в состоянии алкогольного опьянения, был совершен наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина погибла на месте.

Обвиняемый свою вину полностью признает и раскаивается. Как сказал в своей речи сам подсудимый, он не может простить себя за произошедшее. Экс-руководителю Барановичской ГАИ грозит до 7 лет лишения свободы.