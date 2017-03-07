Общество
8 Марта 2017 15:00
"Бьюти ран" собрал рекордное количество участниц
Красивый забег? Конечно! Потому что женский. Около двух тысяч представительниц лучшей половины начали день с бега. В этом году "Бьюти ран" собрал рекордное количество участниц.
Специально для проведения забега частично перекрыли столичный проспект Независимости. Девушки могли выбрать дистанцию - 2 или 5 километров. Среди тех, кто решился проверить себя, призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина и ведущая телеканала "Беларусь 1" Виктория Сенкевич. После финиша каждая девушка получила памятную медаль и розу в подарок.
В следующем году "Бьюти ран" станет еще более массовым. Ожидается около 4 тысяч участниц.
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