8 Марта 2017 15:00

Красивый забег? Конечно! Потому что женский. Около двух тысяч представительниц лучшей половины начали день с бега. В этом году "Бьюти ран" собрал рекордное количество участниц.

Специально для проведения забега частично перекрыли столичный проспект Независимости. Девушки могли выбрать дистанцию - 2 или 5 километров. Среди тех, кто решился проверить себя, призер Олимпиады в Лондоне Любовь Черкашина и ведущая телеканала "Беларусь 1" Виктория Сенкевич. После финиша каждая девушка получила памятную медаль и розу в подарок.

В следующем году "Бьюти ран" станет еще более массовым. Ожидается около 4 тысяч участниц.