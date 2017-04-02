Бронзовую лягушку-путешественницу вернули на центральную улицу Гродно

2 Апреля 2017 15:07

Бронзовую лягушку-путешественницу после реконструкции вернули на центральную улицу Гродно. Мастера два месяца восстанавливали скульптуру после прошлогоднего покушения вандалов. У сказочного персонажа отломали котомку со спины. Обновленная скульптура немного изменилась: рядом появилась бронзовая копилка. По словам автора, это дань городской легенде. Когда жители и туристы, чтобы загаданное желание сбылось, терли шляпу и обязательно оставляли под лягушкой монетки.

Кстати, ключ от шкатулки передали сотрудникам туристско-информационного центра. Раз в месяц монеты будут вынимать и использовать на благотворительность и, как шутят в самом центре, на покупку корма бронзовой путешественнице.