Бронзовая лягушка-путешественница вернулась на центральную улицу Гродно

31 Марта 2017 12:25

Бронзовую лягушку-путешественницу после реконструкции вернули на ее прежнее место - центральную улицу Гродно. Обновленную скульптуру сегодня смонтировали расширенной композицией - рядом появилась бронзовая копилка. По словам автора, это дань городской легенде, когда жители и туристы, чтобы загаданное желание сбылось - терли шляпу и обязательно оставляли под лягушкой монетки. Кстати, ключ от шкатулки передали сотрудникам туристско-информационного центра, возле которого установлена скульптура. Определили и режим этой своеобразной инкассации - раз в месяц монеты будут вынимать и использовать на благотворительность и, как шутят в самом центре, для покупки корма бронзовому земноводному.