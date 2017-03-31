Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Бронзовая лягушка-путешественница вернулась на центральную улицу Гродно
Общество
RSS

31 Марта 2017 12:25

Бронзовая лягушка-путешественница вернулась на центральную улицу Гродно

Бронзовую лягушку-путешественницу после реконструкции вернули на ее прежнее место - центральную улицу Гродно. Обновленную скульптуру сегодня смонтировали расширенной композицией - рядом появилась бронзовая копилка. По словам автора, это дань городской легенде, когда жители и туристы, чтобы загаданное желание сбылось - терли шляпу и обязательно оставляли под лягушкой монетки. Кстати, ключ от шкатулки передали сотрудникам туристско-информационного центра, возле которого установлена скульптура. Определили и режим этой своеобразной инкассации - раз в месяц монеты будут вынимать и использовать на благотворительность и, как шутят в самом центре, для покупки корма бронзовому земноводному.

лягушка-путешественница-в-Городно1_900.jpg

  

Другие новости

Мартовские коты возвращаются Сакавіцкія каты вяртаюцца March Cats art project is back 31.03.2017 09:06 / Общество Мартовские коты возвращаются

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =