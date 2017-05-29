Брифинг в МИДе. Шенгенская виза стоимостью 35 евро, биометрические паспорта и ID-карта

30 Мая 2017 19:01

Целый ряд громких заявлений сегодня прозвучал во время брифинга начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Алексей Бегун заявил, что подписание документа с Евросоюзом по взаимному упрощению визового режима находится на завершающей стадии. Скорее всего, данное соглашение уменьшит стоимость Шенгенской визы до 35 евро. Также прозвучало заявление, что с 2019 года белорусам начнут выдавать биометрические паспорта для поездок за границу. Как подчеркнули в ведомстве, новый документ позволит быстрее проходить контроль на границе.

С 2019 также начнет действовать ID-карта. В ней будет электронный чип с персональными данными владельца, среди которых и отпечатки пальцев. Впоследствии именно эта карта станет основным документом, удостоверяющим личность.