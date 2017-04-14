Брестский ЦУМ на реконструкции, но коллектив не без работы

17 Апреля 2017 21:17

Брестский ЦУМ - на реконструкции. Последний раз капитальный ремонт здесь был еще в 70-х. Пару лет назад на предприятии сменился собственник и решил преобразить торговые площади. А это значит, что весь коллектив - более 200 человек - на время модернизации остался без работы. К решению вопроса подключился профсоюз работников торговли. Как разрешилась ситуация, узнавала Виктория Потоня.

Брестский ЦУМ, пожалуй, самый знаменитый магазин города. Удачное месторасположение, и покупатели здесь были всегда.

Правда, конкурировать в последние годы становилось все сложнее. Излишний консерватизм и послужил отчасти финансовым проблемам предприятия. Новый владелец решил значительно преобразить центральный универмаг и с января 2017 года закрыл его на реконструкцию. Коллектив - а это более 200 человек, - был вынужден искать другую работу.

Татьяна Корнелюк в ЦУМе 18 лет продавала сувениры. Теперь привыкает к новому рабочему месту. Прошла собеседование, трудоустроилась переводом. В этом посодействовал обком профсоюзов работников торговли и новый наниматель.

Татьяна Корнелюк, продавец магазина "Детский мир": "Меня забрали способом перевода. Здесь, в "Детском мире", я уже работаю в секции игрушек 4 месяца. Сохранили разряд, стаж сохранили".

Той, кому повезло найти работу сразу, без отдыха и перерыва, стала и Татьяна Павленко. В магазине, который, к слову, также принадлежит новому собственнику ЦУМа, она нашла вакантное место не одна. Кондитеры, повар и несколько продавцов из ЦУМа теперь обслуживают покупателей в современном торговом центре.

Татьяна Павленко, завпроизводством магазина "Санта № 68": "Все очень переживали. И это была большая удача, что нас пригласили сюда. Но реконструкция, конечно же, была нужна для ЦУМа, потому что здание само устаревшее. Уже хотелось бы, чтобы наш ЦУМ достойно выглядел в рамках современности".

Профсоюзы до сих пор ведут переговоры с центром занятости и нанимателями, чтобы помочь трудоустроить других специалистов универмага. Также предлагают пройти ускоренные курсы в торгово-технологическом колледже по переобучению продавцов на контролеров-кассиров.

Елена Брындина, председатель Брестского областного комитета профсоюза работников торговли: "Еще вопрос остается открытым. Мы готовы оказать содействие и в оплате этих курсов переобучения. Мы также обратились в центр занятости совместно с председателем городского объединения с тем, чтобы работников универмага также рассматривали на свободные вакансии, которые имеются. Но, к сожалению, этих вакансий на сегодняшний день недостаточно. Совместными усилиями нам удалось трудоустроить около 40 человек".

Планируется, что центральный универмаг в обновленном виде распахнет свои двери уже в сентябре этого года. Конечно, прежним коллектив вряд ли будет. Но не исключено, что кто-то из бывших специалистов вернется на свое место работы в современных условиях. Тем более что площадь торговых залов прирастет квадратными метрами.