Брест к 2020 году превратится в умный город

12 Февраля 2017 12:05

Проект "Симбио сити" реализовывается в рамках национального плана действия по развитию зеленой экономики. Он пилотный и требует немало инвестиций. Как Брест сделать чистым и удобным для жизни людей, обсуждали региональные власти, представители Минприроды и специалисты из Швеции. К слову, именно эта страна – лидер в Европе в области эффективного использования городских природных ресурсов. В реализации модели умного города участвуют порядка 400 инвесткомпаний Королевства. В приоритете безотходное производство, экология и биотранспорт. В Бресте пока только вырабатывают концепцию, какие шведские технологии можно применить на практике.

В Бресте уже реализовано немало зеленых проектов. Самый масштабный -- строительство первого в стране мусороперерабатывающего завода. Первым мероприятием в реализации "Симбио сити" станет реконструкция очистных сооружений и водостоков.