Борис Ковалев принял участие в дискуссии клуба БРСМ

29 Марта 2017 09:12

Тема коллаборационизма требует не только научного, но и общественного осмысления. Такую точку зрения накануне в Минске высказал известный российский историк Борис Ковалев во время открытого диалога. Ведущий специалист по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны стал участником дискуссионного клуба Белорусского союза молодежи. Площадка собрала более десятка человек со всей страны. Участники высказали свое видение того, как донести до молодого поколения историческую правду, и можно ли избежать переписывания истории и политизации событий Отечественной войны.

Борис Ковалев, доктор исторических наук (Россия): "Эта трагическая страница в истории очень многих народов. Почему требует не только постоянного научного, но и общественного осмысления? Для того чтобы, определив симптомы этой самой болезни, мы спустя десятилетия, по окончании, наверное, самой кровавой войны в истории человечества если не целиком в будущем ликвидировали эту самую печальную страницу, но сократили, смягчили это явление как таковое".

Петр Пицко, командир поискового отряда "Возвращенные имена" (Брест): "Сейчас уже недостаточно просто читать учебники, недостаточно ходить в музеи. Историю надо трогать руками, переходить к интерактивной форме изучения. Мы с нашей брестской молодежью организуем работу поисковых отрядов, чтобы на местах боев смогли сами увидеть, как это происходило".

Российский историк также оценил возможность в формате открытого диалога обсуждать проблемы не в привычном узком академическом кругу, а с молодежью.