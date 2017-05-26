Большой репортаж о разговоре Главы государства со школьниками - в это воскресенье перед "Главным эфиром"

26 Мая 2017 21:11

К большому разговору Главы государства со школьниками мы еще вернемся. Агентство теленовостей готовит специальный проект, где мы расставим главные акценты этой встречи. Большой репортаж выйдет в эфир в это воскресенье перед "Главным эфиром".