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Большой репортаж о разговоре Главы государства со школьниками - в это воскресенье перед "Главным эфиром"
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26 Мая 2017 21:11

Большой репортаж о разговоре Главы государства со школьниками - в это воскресенье перед "Главным эфиром"

К большому разговору Главы государства со школьниками мы еще вернемся. Агентство теленовостей готовит специальный проект, где мы расставим главные акценты этой встречи. Большой репортаж выйдет в эфир в это воскресенье перед "Главным эфиром".

  

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