Большой разговор с Президентом. Комментарий министра образования

4 Февраля 2017 15:01

Еще одна тема, которая звучала в большом диалоге накануне, - организация шестого школьного дня. Перемещение факультативов на субботу позволяет не перегружать детей. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, комментируя Большой разговор с Президентом Беларуси.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси:

"Работа над обновлением программ ведется и будет продолжаться. Мы, конечно же, будем смотреть, что в этих программах должно оставаться, что нет, на какие темы должно быть больше выделено часов, на какие меньше. Естественно, что в те пять дней, в течение которых длится учебная неделя, невозможно все полностью вложить, потому что должно быть какое-то личное время и время для отдыха у ребенка, поэтому мы предлагаем шестой школьный день. И Президент вчера это тоже подчеркнул - разгрузить за счет перемещения факультативов на шестой школьный день. Опять же здесь не надо соревноваться друг перед другом учебным заведениям. Надо все рационально выстроить".

Чем заняты дети в субботу, какие факультативы предлагают педагоги и, конечно же, интерес учеников к рабочим профессиям - все это сегодня можно было увидеть в 12-м столичном лицее. Сюда в шестой школьный день пришли не только представители профильного министерства, но и ученики соседних школ. Попробовать себя в роли сварщика, каменщика или маляра для ребят стало уже традицией. Мастер-классы им проводят учащиеся лицея в шестой учебный день уже несколько лет.