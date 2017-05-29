Большой разговор Президента со школьниками

28 Мая 2017 21:00

Сегодня у нас необычное начало программы. Вместе с нами вас приветствуют и наши гости. Те самые участники большого разговора с Президентом, который состоялся на этой неделе и телеверсию которого мы видели прямо сейчас.

Формат большого разговора с Президентом уже стал нашей белорусской традицией. Общаться в режиме диалога с Главой государства имели возможность журналисты, представители экспертного сообщества. А на этой неделе по-взрослому было и у белорусских школьников. 4 часа искреннего теплого общения. И что самое важное - на равных! Тот самый случай, когда можно сказать: поговорили по душам.

Ребята, два дня прошло с момента вашего большого разговора с Президентом. Эмоции, наверняка, улеглись, а вот впечатления останутся надолго. Поделитесь ими.

На встречу к Президенту ребята пришли не с пустыми руками. Презентовали свои проекты, например, Данила Елисеев показал в действии свой 3D-принтер. Разработка явно впечатлила Главу государства. Вещь уникальная, в 10 раз стоит дешевле аналогов. Давайте еще раз посмотрим, как это было.

Спасибо, ребята, что пришли к нам в студию и поделились своими впечатлениями от встречи с Президентом. Успехов в школе, ну, а тем, кто поступает в вуз, высоких баллов на экзамене. И, конечно, веселых каникул - хорошего отдыха!

И еще несколько слов о большом разговоре Президента со школьниками. Во время посещения 61-й столичной школы Глава государства обсудил все вопросы, которые волнуют молодое поколение. Самый актуальный - школа, а это и учебный процесс, и расписание занятий.

Да, учебный год на финише, но Министерство образования работает в режиме нон-стоп. На носу вступительная кампания. Сейчас школа в процессе серьезной работы над новыми программами и учебниками. Сначала скорректируют те пособия, которые оставлять в прежнем виде просто недопустимо! Они устарели или слишком сложные. Как родитель и как Глава государства Президент держит руку на пульсе школьных проблем. Ведь тема образования так или иначе затрагивает каждую семью.

Был затронут и вопрос оптимального времени начала занятий в школах. Главное - считает Президент - здоровье детей.

На встрече в неформальной атмосфере подростки засыпали Главу государства вопросами, делились предложениями. Разговор получился откровенным. Александр Лукашенко рассказал о качествах настоящего лидера и призвал молодых людей ценить время. Много спрашивали и о личном: помогает ли Александр Лукашенко младшему сыну с домашним заданием, тяжело ли быть Президентом и о чем в детстве мечтал будущий Глава государства.

Конечно же, сама эта встреча Президента с молодежью под занавес учебного года надолго запомнится белорусским школьникам. Она стала важным напутствием для многих участников встречи - для тех из них, для кого уже 30 мая прозвенит последний звонок. Так что, разговор с Президентом на равных - это начало большого пути, когда нужно будет принимать свои первые решения по-взрослому.



Что ж, действительно необычная и по-хорошему задорная встреча.