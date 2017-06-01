1 Июня 2017 21:21

В День защиты детей, большой праздник для маленьких, МИД нашей страны совместно с представительством ЮНИСЕФ в Беларуси сегодня впервые провел яркое праздничное мероприятие "Партнерство ради детей". Главными гостями вечера стали дети белорусских и зарубежных дипломатов. Для ребят подготовили множество зажигательных конкурсов и развлечений.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Дети - это наше будущее. Это действительно так, как бы эта фраза высоко и тривиально ни звучала. Ведь от того, что мы заложим в душу ребенку - добро или зло, разрушение или созидание, толерантность или ненависть, будет зависеть не только будущее семьи, но нации, страны и планеты в целом".

В следующем году организаторы обещают еще раз порадовать малышей. В Беларуси проделано много для защиты материнства и детства, а также для детей с особенностями развития. Наша страна последовательно продвигает на мировой арене тематику семьи. Еще 3 года назад Беларусь выступила на площадке ООН с соответствующей инициативой, а в 2015 году в организации по предложению Минска была создана Группа друзей семьи.