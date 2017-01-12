Большой пласт снега создает серьезные проблемы для лесных жителей

11 Января 2017 15:33

Оленям, косулям, ланям, зайцам и другим четвероногим становится все сложнее найти для себя еду - животные просто не могут ее раскопать. Поэтому дважды в неделю жильцов леса подкармливают сотрудники лесхозов. В большие кормушки засыпают зерно, сено, картофель и свеклу. Отказываются от такого витаминного "фастфуда" только лоси - зимой сохатые придерживаются хвойной диеты, но к кормушкам все-таки подходят, чтобы попробовать соль - кусок полезного микроэлемента прячут в небольшом пеньке рядом с кормушкой.

Найти что-то вкусное в такой лесной столовой дикие звери смогут почти до конца марта. Всего для жителей леса в Минской области запасли более 400 тон витаминных деликатесов.