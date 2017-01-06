Большой минус не стал препятствием для любителей моржевания

9 Января 2017 15:17

Для них мороз во благо! Большой минус в выходные не стал препятствием для любителей моржевания. Ледяные купания считаются самыми эффективными, именно когда столбик термометра опускается ниже 15 градусов. Полыньи прорублены на семи спасательных станциях. Самое популярное место - Комсомольское озеро. Окунаться сюда приходят даже женщины и дети. Профессиональные моржи советуют пробовать силы заранее и тем, кто планирует окунаться на Крещение.

Ледяные купания - отличный способ закалиться и избавиться от простуд. Кроме поддержки иммунитета, моржи популяризируют и здоровый образ жизни. На следующей неделе в Минске пройдет Открытый чемпионат по спортивному зимнему плаванию.