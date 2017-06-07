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Большой фуд-корт под открытым небом
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8 Июня 2017 15:41

Большой фуд-корт под открытым небом

В субботу Минск возле Дворца спорта проводит фестиваль еды. Барбекю, бургеры, шаурму, горячую кукурузу и другие вкусности предложат уличные торговцы. Также планируется зона гостеприимства, можно будет и попробовать блюда национальной белорусской кухни, и научиться их готовить.

Фестиваль организуется в формате опен-эйр. Одновременно с гастрономическими зонами предусмотрены зоны активности. Посетителей ждут музыкальная и спортивная программы, а также модный показ.

  

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