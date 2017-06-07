Большой фуд-корт под открытым небом

8 Июня 2017 15:41

В субботу Минск возле Дворца спорта проводит фестиваль еды. Барбекю, бургеры, шаурму, горячую кукурузу и другие вкусности предложат уличные торговцы. Также планируется зона гостеприимства, можно будет и попробовать блюда национальной белорусской кухни, и научиться их готовить.

Фестиваль организуется в формате опен-эйр. Одновременно с гастрономическими зонами предусмотрены зоны активности. Посетителей ждут музыкальная и спортивная программы, а также модный показ.