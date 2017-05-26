26 Мая 2017 15:35

Звезды эстрады - детям. Большой благотворительный концерт прошел в столице. Проект "Прикосновение к жизни" стал уже традиционным и проводится десятый год подряд. Во время марафона собирают средства на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. И здесь важно не столько материальная помощь, сколько внимание и желание помочь.

Юлия Токарь продолжит. С неутешительным диагнозом 9-летняя Юля попала в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. После курса лечения девочка отправилась домой. Но через год сюда пришлось вернуться.

Бороться с болезнью помогают близкие и творческие увлечения. Вот этого друга в черно-голубую полоску Юля пошила самостоятельно. А еще девочка мечтает опять танцевать и любит красить своим куклам длинные золотистые волосы. Главное - верить и не останавливаться.

За год через детское отделение проходит до 300 детей. И в 85 % случаев болезнь удается победить.

Уже десять лет подряд накануне Международного дня защиты детей благотворительный фонд "Прикосновение к жизни" проводит большой концерт с участием белорусских и зарубежных артистов.

Здесь ноты складываются в мелодию, а хорошие поступки в посильную помощь. Этот концерт особенный. Своими песнями артисты затрагивают взрослые сердца и поддерживают маленькую жизнь.

По модельной внешности 20-летней Вероники Турчанка и не скажешь, что девушка также с онкологическим диагнозом. Победить болезнь она смогла даже не приостанавливая обучение в университете. Сейчас готовит выпускной диплом специалиста антикризисного управления.

Благотворительный марафон продолжится и в регионах страны. Впереди Могилев, Борисов. За прошлый год на лечение детей было собрано почти 145 тысяч рублей. И дело не только в сумме, а в хороших делах, которые поддерживают маленькую жизнь.