Большое переселение белорусских зубров

1 Февраля 2017 21:33

Из гродненских лесов исполинов перевезут в Смоленский национальный парк. Там, в российском заповеднике, пять самок станут родоначальницами новой популяции. Как ловят диких животных и почему зубра перевозят в тесном контейнере - эксклюзивные кадры прямо сейчас.

Сейчас этот зубр в клетке. Как видно, он нервничает. Однако это ненадолго – совсем скоро несколько особей из гродненских лесов отправятся в Смоленскую область. Там они будут привыкать к новому лесу.

Для того чтобы словить 700-килограммовую самку для российского заповедника, в хозяйстве специально сделали вольер в несколько тысяч гектаров. Зверь быстро привык к кормушкам, а вот ловушки старательно обходил. Пришлось идти на хитрости и насторожить деревянные механизмы в последний момент, когда смоленская сторона подтвердила свою готовность.

При таком отлове и перевозке крайне важно не навредить животному. Поэтому специалисты не применяют медицинские препараты. Вводить их слишком рискованно.

Перевозить исполинов также не просто. Чтобы зубр не разнес в щепки контейнер, пространство в нем ограничено до минимума.

У российских коллег уже есть собственная популяция зубров. Но ее хотят расширять – лучшими кандидатами стали белорусские особи. Эксперты уверены, уже через год в смоленском парке появятся первые зубрята от озерских мам. Количество переселенных в прошлом году в Витебскую область особей уже выросло с 50 до 100. К слову, проект переселения зубров на территории СНГ – это дуэт биологии и экономики. В гродненском хозяйстве сейчас отмечают рост спроса над предложением.

5 зубров уже едут в Смоленск: расстояние до нового места жительства - 500 километров. На границе их встретят представители национального парка. Кстати, у гродненского хозяйства уже есть договоренность и с другими российскими регионами. Белорусского исполина в свою популяцию хотят включить и в Азербайджане.