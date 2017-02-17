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Общество
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17 Февраля 2017 11:00

Больше 20 человек пришли на выездной прием по реализации Декрета № 3 в Волковысском райисполкоме

Прием проводит помощник Президента, старший инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Фактически при положительном решении комиссии об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов - обратившиеся уже сегодня после заседания райисполкома, которое проведут в 16-00, будут знать наверняка, что ничего не должны и их вопрос решен.

  

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