Больше 20 человек пришли на выездной прием по реализации Декрета № 3 в Волковысском райисполкоме

17 Февраля 2017 11:00

Прием проводит помощник Президента, старший инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Фактически при положительном решении комиссии об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов - обратившиеся уже сегодня после заседания райисполкома, которое проведут в 16-00, будут знать наверняка, что ничего не должны и их вопрос решен.