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Болеть за свою команду - это одно, а агрессия - другое
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22 Декабря 2016 14:00

Болеть за свою команду - это одно, а агрессия - другое

В Беларуси планируют запретить посещение спортивных мероприятий агрессивным болельщикам. МВД изучило опыт проведения футбольных матчей в Германии, Франции, Швейцарии,  Великобритании  и Российской Федерации, где с 2013 уже действует  такой запрет на посещение.

Главная задача  внесения изменений - не ущемить  фанатов и фанатское движение или каким-то образом его ограничить, а  обеспечить безопасность тех людей, которые приходят получить удовольствие и поболеть за свою команду.

Подробнее  смотрите и читайте в материалах онлайн-конференции на нашем  сайте.

 

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