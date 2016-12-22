Болеть за свою команду - это одно, а агрессия - другое

22 Декабря 2016 14:00

В Беларуси планируют запретить посещение спортивных мероприятий агрессивным болельщикам. МВД изучило опыт проведения футбольных матчей в Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании и Российской Федерации, где с 2013 уже действует такой запрет на посещение.

Главная задача внесения изменений - не ущемить фанатов и фанатское движение или каким-то образом его ограничить, а обеспечить безопасность тех людей, которые приходят получить удовольствие и поболеть за свою команду.

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