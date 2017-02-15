Более тысячи минчан досрочно заплатили сбор за неучастие в финансировании госрасходов

15 Февраля 2017 18:45

Более тысячи минчан воспользовались возможностью досрочно заплатить сбор за неучастие в финансировании госрасходов. Если представить такие сведения в налоговую службу по месту жительства до 1 июля, сумма уменьшается на 10 %. Всего за прошедший год такой сбор заплатили около 15 тысяч жителей столицы. Напомним, размер такого сбора - 20 базовых величин или 420 рублей.

Все, кто получил извещение из налоговой, должны заплатить сбор до 20 февраля либо представить письменные сведения в налоговую службу по месту жительства, что освобождают от выплат.