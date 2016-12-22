18 Декабря 2016 21:19

О подготовке кадров говорили на неделе и в Академии управления при Президенте. Руководители, ведущие информационно-аналитических программ, топ-менеджеры крупнейших СМИ нашей страны - телевидения, радио, печатных изданий - обсуждали новые вызовы времени, конкуренцию со Всемирной паутиной и профессионализм журналистских кадров.

Заместитель главы Администрации Президента Игорь Бузовский озвучил и последние данные телеизмерений. Даже несмотря на стремительное развитие Интернета, новости о Беларуси и зарубежье жители нашей страны получают из традиционных СМИ.

Более 85% белорусов в качестве источника информации выбирают телевидение. Такое доверие они обосновывают оперативностью и достоверностью информации. Предпочтения изучил информационно-аналитический центр при Администрации Президента. На верхних строчках в топ-10 телеканалы и программы главного медиахолдинга - Белтелерадиокомпании. Почти 60% жителей нашей страны смотрят телеканал "Беларусь 1".