Более 80 женщин сегодня несут боевое дежурство по противовоздушной обороне

8 Марта 2017 15:02

Некоторые из них контролируют воздушную обстановку над страной в составе дежурных боевых расчетов центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Этот мониторинг в Беларуси ведется круглосуточно. Для представительниц прекрасного пола, кто заступил на боевое дежурство сегодня, военные подготовили небольшой подарок.

Боевое дежурство является высшей формой боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически - это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также с защитой ее государственных интересов.