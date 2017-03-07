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Более 80 женщин сегодня несут боевое дежурство по противовоздушной обороне
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8 Марта 2017 15:02

Более 80 женщин сегодня несут боевое дежурство по противовоздушной обороне

Некоторые из них контролируют воздушную обстановку над страной в составе дежурных боевых расчетов центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Этот мониторинг в Беларуси ведется круглосуточно. Для представительниц прекрасного пола, кто заступил на боевое дежурство сегодня, военные подготовили небольшой подарок.

Боевое дежурство является высшей формой боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически - это выполнение боевой задачи особой государственной важности, связанной с охраной и обороной рубежей страны, а также с защитой ее государственных интересов.

  

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