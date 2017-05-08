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Более 80 праздничных мероприятий пройдут сегодня в белорусской столице
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9 Мая 2017 09:12

Более 80 праздничных мероприятий пройдут сегодня в белорусской столице

Начнутся они у площади Победы. На протяжении всего дня здесь будет зона, свободная от транспорта. Движение ограничено на участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до пересечения с улицей Козлова.

Десятки площадок сегодня заработают по всему городу. Основные гуляния развернутся у Дворца спорта. Здесь пройдет традиционная выставка-ярмарка "Город мастеров", а также соревнования по силовому экстриму и большой концерт. Начало в 13:00. На территории Верхнего города празднование будет тематическим. Его приурочат к открытию музыкально-туристического сезона. Мероприятие здесь начнется в час дня. Впрочем, для того чтобы окунуться в атмосферу праздника, не обязательно находиться в центре города: концертные площадки, я еще раз напомню, заработают во всех районах столицы.

  

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