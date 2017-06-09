Более 7 500 новобранцев пополнили ряды Вооруженных Сил

10 Июня 2017 15:05

Клятва на верность Родине. Более 7 500 новобранцев сегодня приняли присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси.

Торжественные мероприятия прошли по всей стране. Почти каждый пятый принимал присягу на дивизионном плацу в Печах на базе 72-го объединенного учебного центра. У некоторых новобранцев присягу принимал лично министр обороны Андрей Равков. Впереди военнослужащих ожидает напряженная боевая учеба, освоение боевой техники и полевые выходы.

Масштабные мероприятия прошли в Бресте, Витебске и Гродно. На верность Родине и белорусскому народу присягнули и сотни новобранцев в 5-й бригаде спецназначения в Марьиной Горке. Сегодня этих парней ожидает еще один праздник – первое увольнение.