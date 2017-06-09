Главная>>Общество>>Более 7 500 новобранцев пополнили ряды Вооруженных Сил
Общество
RSS
Более 7 500 новобранцев пополнили ряды Вооруженных Сил
Скачать Поделиться

10 Июня 2017 15:05

Более 7 500 новобранцев пополнили ряды Вооруженных Сил

Клятва на верность Родине. Более 7 500 новобранцев сегодня приняли присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси.

Торжественные мероприятия прошли по всей стране. Почти каждый пятый принимал присягу на дивизионном плацу в Печах на базе 72-го объединенного учебного центра. У некоторых новобранцев присягу принимал лично министр обороны Андрей Равков. Впереди военнослужащих ожидает напряженная боевая учеба, освоение боевой техники и полевые выходы.

Масштабные мероприятия прошли в Бресте, Витебске и Гродно. На верность Родине и белорусскому народу присягнули и сотни новобранцев в 5-й бригаде спецназначения в Марьиной Горке. Сегодня этих парней ожидает еще один праздник – первое увольнение.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 10 июня Прагноз надвор'я на 10 чэрвеня 09.06.2017 15:40 / Общество Прогноз погоды на 10 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =