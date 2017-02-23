Более 700 участников вышли на старт забега настоящих мужчин

23 Февраля 2017 17:54

Его главное условие - бегуны должны быть с обнаженным торсом. Женщины к участию не допускались, но стали самыми активными болельщицами. Участники бежали по двум дистанциям - 1 и 3.5 км. Каждый получил на память медаль. В забеге приняли участие Вадим Девятовский и Александр Богданович.

Подробнее в "Панораме".