Более 700 белорусских онкологов сегодня делились своими наработками в Минске

9 Июня 2017 21:41

Эти люди каждый день выигрывают неравный бой со смертью. Сегодня в Минске встретились более 700 онкологов, чтобы поделиться своими наработками и рассказать о самых непростых случаях в своей практике. А непростые пациенты в этой сфере, скорее правило, чем исключение. В РНПЦ онкологии каждый день принимают до тысячи людей, за 24 часа проходит до сотни операций, на некоторых из них побывала Юлия Гризунт.

Около 100 резекцией печени ежегодно, полсотни операций на поджелудочной. В отделении абдоминальной онкопатологии сегодня выполняется весь спектр процедур по удалению опухолей из органов брюшной полости. По количеству двухэтапных операций на печени мы - первые в СНГ. И все же даже самые опытные врачи здесь нередко сталкиваются с уникальными в своей практике случаями.

Иван Ребеко, ведущий научный сотрудник лаборатории РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "В частности операции при метастатическом раке, когда опухоль изначально развивается в толстой кишке, а потом метастазы возникают, например, в печени и в других органах. Двухэтапные операции с удалением лимфоузлов и других опухолей считаются крайне редкими. В нашем центре сделано около 20 таких операций. По состоянию на конец мая 2017 года публикаций об аналогичном опыте я не нашел".

Каждый день в 22-ух операционных РНПЦ онкологии проходит до сотни вмешательств. Несмотря на то, что с 90-х годов рак стали диагностировать в два раза чаще, смертность от онкологии наоборот снизилась.

Именно это сейчас в приоритете - развитие скрининга и лапороскопической хирургии. Сегодня в Минске собрались более 700 белорусских онкологов, чтобы поделиться своими наработками и рассказать о самых сложных пациентах, которых вопреки всему удалось спасти. К слову, встреча прошла именно сегодня в честь столетия великого хирурга Николая Александрова, имя которого навсегда закреплено в названии онкологического медцентра.

Валерий Малашко, Министр здравоохранения Беларуси: "Мы с развитием этого центра связываем очень многое, сегодня мы понимаем, что те методики, те технологии, которые внедрены в нашей стране, принесли определенный успех. Это и высокий процент выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, это и снижение смертности на 2,5% за последние пять лет. Это достаточно существенно".

Хирурги признаются, что неоднократно оперировали пациентов, которым отказали в Европе, и в Америке.

Ежедневно в центр онкологии поступает до полусотни только иностранных пациентов, география - десятки стран: Россия, Украина, вся восточная Европа, Америка, Канада… В прошлом году экспорт медицинских услуг в этой сфере составил 4 миллиона долларов. А этом, по планам, цифра увеличится до шести.

И за каждой цифрой, как бы сухо она ни звучала, - бесценная человеческая жизнь.