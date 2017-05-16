Более 65 000 столичных школьников отдохнут в этом году в оздоровительных лагерях

18 Мая 2017 18:47

Будут работать более 750 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Первые из них примут гостей через десять дней. А седьмого июня смены начнутся во всех загородных объектах отдыха в столичном регионе. Сейчас там завершаются подготовительные работы. Кстати, в этом году в Минском районе появился и новый лагерь на сто мест.

В период летних каникул у школьников будет возможность и заработать. Только в столице будет организовано более четырех тысяч рабочих мест. Они появятся в учреждениях образования и коммунальных службах.