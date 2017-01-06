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Более 30-ти мобильных пунктов обогрева начали работать в Могилевской области
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5 Января 2017 19:07

Более 30-ти мобильных пунктов обогрева начали работать в Могилевской области

В связи с резким похолоданием более 30-ти мобильных пунктов обогрева начали сегодня работать в Могилевской области. На остановках общественного транспорта и в многолюдных местах  волонтеры совместно с представителями общества "Красный Крест" угощают прохожих горячим чаем. Предлагают и медицинскую помощь. В стационарных пунктах - в палатках -  можно не только согреться, но и получить  теплую одежду. Такой услугой только в Могилеве за день воспользовались более тысячи жителей областного центра.

 

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