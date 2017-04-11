Более 20-ти миллионов деревьев посадили белорусы во время Недели леса

11 Апреля 2017 09:07

В акции участвовали более 82 тысяч человек. Так они помогли восстановить лесные массивы, которые пострадали от прошлогодних ураганов. Новые саженцы появились на территории более чем тысяча гектаров. Также участники акции привели в порядок почти полторы сотни мест отдыха в Беларуси.