Более 200 видов процедур предлагают санатории Беларуси

11 Мая 2017 09:06

Растет и количество туристов. Сегодня на лето выкуплено уже более 80-ти процентов путевок в белорусские здравницы. В лидерах - туры выходного дня и пятидневный отдых для безвизовых туристов. Зарубежные гости высоко ценят нашу сферу услуг и доступные цены.

Рассказывает Татьяна Король.

Любимый отдых Дмитрия Бойко - спа-процедуры. Гость из Германии считает, что день в релакс-центре может заменить пятидневный отдых. А когда этот отдых можно еще и совместить с оздоровлением, нужно ехать в Беларусь.

Дмитрий Бойко, турист (Германия): "Приехали отдохнуть именно в Беларусь, т. к. очень много хороших отзывов о Беларуси. Очень хорошая природа, приветливые люди. В сравнении с европейскими ценами, конечно, на порядок ниже".

Не только иностранцы постоянные гости наших здравниц. По статистике, 60% отдыхающих - белорусы. И если зарубежные гости едут к нам полюбоваться природой и насладиться релакс-программами, то белорусы покупают путевку с целью поправить свое здоровье.

И, как обещают врачи, через 20-30 процедур пациент с ишемической болезнью сердца или инфарктом миокарда сможет восстановить свой сердечный ритм на долгое время. Поэтому желающих оздоровиться много, а свободных путевок в летний период практически не остается.

Бронируют здоровый отдых белорусы и иностранцы заранее. Национальные туроператоры начинают продавать путевки за полгода.

Ежегодно в белорусских санаториях отдыхают порядка полумиллиона человек. Привлекает туристов не только отдых на природе, но и стоимость. Цены в белорусских здравницах в 2-3 раза ниже по сравнению с аналогичными путевками в санаториях стран СНГ. Весной этого года отдых в день на одного обойдется в 46 рублей, а в жаркий летний период такая стоимость не превысит 55 рублей.

Как бонус - скидка в 40% для льготников, а членам профсоюзов цена на путевку ниже на 25%. Что касается новинок санаторно-курортного отдыха этого года, то здесь в топе пятидневные туры именно для безвизовых туристов.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "Широко предоставляются услуги иностранным гражданам по короткосрочным оздоровительным турам. Как и во всей Европе, пользуются популярностью спа-услуги. У нас были граждане из Израиля, из Мексики, из Австралии".

И с каждым годом география все шире, растет и количество туристов. Сегодня на лето выкуплено уже более 80% туров в белорусские здравницы.