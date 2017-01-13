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Более 150 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву
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14 Января 2017 15:02

Более 150 грузовиков ожидают выезда из Беларуси в Литву

Очереди образовались на границе. По данным на 14:00, в литовском направлении скопилось 154 большегруза. В пункте пропуска "Каменный Лог"  стоят 80 машин. В пункте "Бенякони" ситуация обстоит лучше - там 30 авто, в "Привалке" - 24, а в "Котловке" - 20. В Госпогранкомитете сообщили, что такая ситуация - штатная (по телефону).

По информации литовской стороны, сегодня и завтра в пункте пропуска "Лаворишкес" проводят плановые технические работы. Оформление автомобилей осуществляется в ручном режиме. В связи с этим не исключено появление очередей.

 

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