Более 10 тысяч современных компаний и десятки тысяч рабочих мест появится в Беларуси к концу года

20 Марта 2017 07:05

Об этом в студии "Главного эфира" заявила новая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Планируется, что совершенствоваться и расширяться будут и существующие организации, в том числе частный бизнес. Такой апгрэйд скажется и на эффективности труда, и на заработках сотрудников. Подобный подход, в том числе станет частью плана по достижению средней зарплаты в тысячу рублей.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Действительно, у нас сейчас дифференциация заработной платы в столице выше. В регионах поменьше, но ведь задача - достигнуть 1000 по стране, а не по каждому предприятию и отрасли. Мы два месяца работаем над этой задачей, и мы запланировали выездные заседания в регионах, и с помощью мозгового штурма будем определять точки роста, потому что они на каждом предприятии и в каждом регионе будут свои".

Кроме того, Ирина Костевич определила и другие приоритетные задачи на своем новом государственном посту. Среди них - создание в течение двух лет современной системы мониторинга и прогнозирования рынка труда, страхование от потери работы и введение возможности обязательного декретного отпуска для молодых отцов.