Боевая машина "Кайман" проходит проверку на полигоне

22 Марта 2017 19:16

На Брестском полигоне проверку проходит "Кайман". Новая боевая машина разработана в Беларуси и на 90 % состоит из комплектующих отечественного производства. Госиспытания проходят в самых сложных условиях. Суточные пробеги, водные преграды и стрельба из разного рода оружия, которое может нести на себе боевая машина. Транспортное средство предназначено для разведки, патрулирования и проведения спецопераций. Весит техника около 7 тонн и развивает скорость до 110 км\ч.

Ольга Петрова, главный конструктор ремонтного завода: "Самый, наверно, неоспоримый плюс, который отмечен всеми, это то, что машина плавает. Т.е не только имеет положительную плавучесть, т.е не тонет, но и способна передвигаться по воде со скоростью 7-8 км в час за счет водометных двигателей".

Испытания продолжаются. В скором времени решится, появится ли "Кайман" на вооружении в белорусской армии.