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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные
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7 Апреля 2017 07:12

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные

Православные сегодня отмечают один из главных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминают, как Дева Мария получила от архангела Гавриила весть о том, что она избрана стать Матерью Сына Божьего.

Как правило, Благовещение выпадает на Великий пост, но в этот день допускается употребление в пищу рыбы, постного масла и красного вина. С праздником связаны и народные традиции: на Благовещение птица гнезда не вьет, девка косу не плетет. Также в этот день принято выпускать на волю птиц.

  

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