Общество
2 Июня 2017 15:09
Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя"
Благотворительный марафон в поддержку четырехлетнего Славы Жаковского прошел в Гомеле. В общественно-культурном центре выступили "Песняры", цирк имени Валерия Абеля, студия театра и танца LIVEНЬ, Павел Березовский, сестры Фаращян. Удалось собрать около 5 тысяч рублей. В конце прошлого года Вячеславу Жаковскому поставили диагноз "нейробластома". Мальчик уже прошел несколько курсов химиотерапии, сейчас ему необходимо продолжить лечение за рубежом. Для этого необходимо 25 тысяч долларов.
Организаторами благотворительного марафона выступили волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Вырученные от продажи билетов средства будут переведены на благотворительный счет.
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