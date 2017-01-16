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Благотворительная встреча для поддержки 5-летней Владиславы Малашко
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14 Января 2017 21:21

Благотворительная встреча для поддержки 5-летней Владиславы Малашко

Для добрых дел нет преград! Сегодня ребята одной из столичных школ провели большую благотворительную встречу, чтобы поддержать 5-летнюю Владиславу Малашко. У Влады  тяжелый диагноз - остеосаркома 4-й степени. Опухоль агрессивная и требует дорогостоящего лечения.  Эта новость превратила жизнь ее родителей в ежедневную борьбу с тяжелым недугом. Сегодня в школе ребята организовали концерт и ярмарку-продажу сувениров. Почти все сделали своими руками. Цена - символична. Все, что выручили, передали родителям девочки. Взрослые и дети верят: Влада  обязательно будет учиться в школе уже в следующем  году.

Сергей Малашко, отец Владиславы: 

"Очень большая поддержка, спасибо всем за то, что мы остались не одни. У нас очень много отзывчивых людей, и это очень приятно. Два года мы посещали здесь танцы.  Мне очень, конечно, больно сегодня смотреть: детки танцуют. Она сама здесь на сцене танцевала. Но все равно приятно, что нас здесь помнят".

Наталья Тарнапович, директор СШ № 11 г. Минска: 

"Мы хотим, чтобы наши дети были добрее, чтобы они умели правильно воспринимать проблемы другого ближнего человека, чтобы они умели откликаться. В нашем мире это очень важно. И, вы знаете, мы не прогадали. Когда на уроках, на классных часах мы заводили разговор о Владе, мы видели, что они не остаются равнодушными к этой беде, в глазах у многих стояли слезы, и они с готовностью откликнулись принять участие в нашей благотворительной акции".

Никого не оставил равнодушным и аукцион елочных шаров. Малыши сами мастерили сложные поделки, а сегодня при помощи взрослых активно раскупали украшения на елку. Ребята знают: главное -  не большие средства, а желание помочь тем, кому сейчас непросто. 

Поддержать Владу Малашко может каждый: информация есть в группах в социальных сетях и на сайте благотворительного  фонда "Прикосновение к жизни".

 

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