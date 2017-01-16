Благотворительная встреча для поддержки 5-летней Владиславы Малашко

14 Января 2017 21:21

Для добрых дел нет преград! Сегодня ребята одной из столичных школ провели большую благотворительную встречу, чтобы поддержать 5-летнюю Владиславу Малашко. У Влады тяжелый диагноз - остеосаркома 4-й степени. Опухоль агрессивная и требует дорогостоящего лечения. Эта новость превратила жизнь ее родителей в ежедневную борьбу с тяжелым недугом. Сегодня в школе ребята организовали концерт и ярмарку-продажу сувениров. Почти все сделали своими руками. Цена - символична. Все, что выручили, передали родителям девочки. Взрослые и дети верят: Влада обязательно будет учиться в школе уже в следующем году.



Сергей Малашко, отец Владиславы:

"Очень большая поддержка, спасибо всем за то, что мы остались не одни. У нас очень много отзывчивых людей, и это очень приятно. Два года мы посещали здесь танцы. Мне очень, конечно, больно сегодня смотреть: детки танцуют. Она сама здесь на сцене танцевала. Но все равно приятно, что нас здесь помнят".

Наталья Тарнапович, директор СШ № 11 г. Минска:

"Мы хотим, чтобы наши дети были добрее, чтобы они умели правильно воспринимать проблемы другого ближнего человека, чтобы они умели откликаться. В нашем мире это очень важно. И, вы знаете, мы не прогадали. Когда на уроках, на классных часах мы заводили разговор о Владе, мы видели, что они не остаются равнодушными к этой беде, в глазах у многих стояли слезы, и они с готовностью откликнулись принять участие в нашей благотворительной акции".

Никого не оставил равнодушным и аукцион елочных шаров. Малыши сами мастерили сложные поделки, а сегодня при помощи взрослых активно раскупали украшения на елку. Ребята знают: главное - не большие средства, а желание помочь тем, кому сейчас непросто.

Поддержать Владу Малашко может каждый: информация есть в группах в социальных сетях и на сайте благотворительного фонда "Прикосновение к жизни".