Благотворительная акция в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре

11 Января 2017 19:16

В Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре сегодня пели колядки и показывали кукольное представление для детей с ограниченными возможностями.

Такие акции здесь проходят ежегодно в первые дни после Рождества. Спектакль, песни, игры - все организуется силами прихожан и учеников воскресной школы. По словам Митрополита Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, это добрая христианская традиция - дарить радость, добро и любовь в святочную неделю.

Святочная неделя - это период между Рождеством и праздником Крещения. В это время принято ходить в гости, поздравлять близких, дарить подарки, помогать бедным и, безусловно, колядовать, прославляя рождение Иисуса Христа.