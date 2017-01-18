Благотворительная акция "Наши дети" подводит итоги

18 Января 2017 13:00

Более 20 лет марафон добрых дел в новогодние и рождественские праздники исполняет мечты маленьких белорусов. С каждым годом количество тех, кто не равнодушен, - растет. В этом году число волонтеров, участвовавших в акции, - почти миллион человек. Всего же подарков, техники бизнесмены, спортсмены, медийные лица, политики подарили на сумму порядка 1 млн 800 тыс деноминированных рублей!

Подробности в новостях.