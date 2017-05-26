Благотворительная акция прошла в столичной гимназии №12

26 Мая 2017 15:39

Благотворительная акция к Международному дню защиты детей сегодня прошла в 12-й столичной гимназии с участием столичного Дома бракосочетаний. Будущие женихи и невесты одновременно с гимназией готовили праздник для воспитанников школы-интерната.

Ряд благотворительных акций и праздничных мероприятий к Международному дню защиты детей пройдет в Минске и на следующей неделе.