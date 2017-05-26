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Благотворительная акция прошла в столичной гимназии №12
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26 Мая 2017 15:39

Благотворительная акция прошла в столичной гимназии №12

Благотворительная акция к Международному дню защиты детей сегодня прошла в 12-й столичной гимназии с участием столичного Дома бракосочетаний. Будущие женихи и невесты одновременно с гимназией готовили праздник для воспитанников школы-интерната.

Ряд благотворительных акций и праздничных мероприятий к Международному дню защиты детей пройдет в Минске и на следующей неделе.

  

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