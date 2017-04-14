Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

15 Апреля 2017 21:05

Главное событие Великой Субботы. В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Этого чуда ждали сотни миллионов христиан по всему миру.

Около 7 тысяч христиан присутствовали в момент сошествия Благодатного огня в храме Гроба Господня. В этом году они увидели привычную Кувуклию - так называют часовню над местом погребения Христа в Новом Свете. Впервые за много лет она была отреставрирована. В ходе работ специалисты сдвинули каменную плиту, под которой, согласно преданию, и находится могила Иисуса Христа. Стены очистили от многовекового слоя копоти. Следующим этапом станет ремонт дренажной системы Кувуклии.

Уже по традиции Благодатный огонь из Иерусалима чартерным рейсом доставляется в Минск. В пути святыню сопровождают представители белорусского экзархата.