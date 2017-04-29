Благодаря безвизовому режиму двери в Беларусь уже открыли более 12 тысяч иностранцев

1 Мая 2017 21:18

Самые частые гости нашей страны - жители Германии, Польши, Франции, Литвы и Латвии. Для туристов подготовлено более 170 маршрутов по всей стране начиная с, пожалуй, самых популярных у иностранцев гастрономических туров до последней новинки от национальных туроператоров - круиза по Припяти.

Наталья Кузьмицкая составила список полезных занятий на уикенд. В объективе голландца Ренье Урсува - рыцарские бои, турниры лучников и средневековые танцы - сегодня он открыл для себя Минск исторический.

В маршруте интернациональной туристической группы из итальянцев, немцев и голландцев остановки в стрит-арт квартале столицы, знаменитой улице баров и даже посещение Комаровского рынка. В роли гидов - создатели популярного за границей путеводителя-комикса, который рассказывает не только о достопримечательностях страны, но и ее жителях.

Фэст экскурсоводов, который уже восьмой год проходит в столице и регионах, на этот раз предлагает более 150 бесплатных маршрутов. С экскурсиями по музеям, университетам, театрам и даже сборочным цехам промышленных предприятий.

Это конвейер, где для всего Советского Союза собирали мотоциклы "Минск" или "Макака", как их любили называть.

Для тех, кому интересны городская жизнь и архитектура, столичные проспекты и бульвары в свете фонарей - экскурсии по вечернему Минску.

Попробовать Беларусь на вкус можно во время гастрономического тура. Сегодня только в Минске их около десяти. Каждое заведение удивляет необычной кухней и атмосферой. Здесь можно отдохнуть в гамаке или вспомнить детство и покататься на качелях.

Во многом благодаря 5-дневному безвизовому режиму иностранный говор в столичных кафе и ресторанах можно услышать все чаще. Беларусь уже посетили более 12 тысяч иностранцев из 62 стран мира.