Бизнесмены и чиновники без галстуков на субботнике

27 Мая 2017 21:09

Инновации приходят и в бизнес. В первую очередь речь идет об изменениях, направленных на раскрепощение предпринимательской инициативы, налоговой стабильности и невмешательстве проверяющих инстанций. К примеру, в индустриальный парк "Великий камень" контролеры не смогут войти без разрешения администрации. О серьезном изменении в бизнес-климате сегодня говорили предприниматели и руководители министерств без галстуков на субботнике. Его приурочили ко дню принятия закона "О предпринимательстве". О новых инициативах бизнеса и власти - Светлана Лукьянюк.

Небольшой инструктаж и сразу за дело. Грабли и лопаты для благоустройства зеленой зоны вокруг водоема. Сегодня бизнесмены и чиновники без галстуков.

Выбор пал неслучайно. В Колодищах первый в Беларуси бизнес-инкубатор. Начинали с 10 предприятий. Сейчас в десятки раз больше. Есть и технопарк.

За общим делом предприниматели и чиновники обсуждают и главные вопросы развития бизнеса в стране. Тем более что сегодня готовится несколько новых документов по либерализации и сокращению излишних проверок. А обсуждать за работой некоторые спорные моменты порой проще, чем в министерских кабинетах.

Чиновники заявляют о моратории на рост налогов до 20-го года. К середине июня рабочая группа примет окончательное решения по главным изменениям. Основная цель - развитие конкуренции на рынке.

Сам бизнес надеется на изменения и других документов, например, Административного кодекса. Вопросы по размерам штрафов и конфискации товара за незначительные нарушения.

Здесь необходима корректировка судебной практики. Тем более что Беларусь заинтересована в притоке иностранных инвесторов. Под них создает и зоны комфорта. "Великий камень" тому подтверждение.

И так первые 10 лет, а затем платить половину ставки. 45 лет и без налога на землю и недвижимость. Чиновники говорят, парк не только для белорусских и китайских компаний. Уже сегодня переговоры ведут с американским инвестором.