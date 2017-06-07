БГУ поднялся на 20 позиций в рейтинге лучших университетов мира

8 Июня 2017 15:20

БГУ побил собственный рекорд на мировой арене! Традиционно ведущий университет страны попал в ежегодный список QS "800 лучших вузов мира", улучшив свои позиции. Сегодня рейтинг опубликовали британские аналитики.

Итак, БГУ за год поднялся на двадцать пунктов. В итоге 334-е место. Это самый высокий результат белорусского университета за всю историю участия в международных рейтингах. Также в топ-800 лучших вузов мира попал Белорусский национальный технический университет, он в финале списка.

Выше всех из университетов стран Содружества поднялся в списке МГУ имени Ломоносова – он на 95-й позиции. Казахстанский национальный ВУЗ на 236-й строке, Санкт-Петербургский – на 240-й.

Среди наших соседей варшавский, киевский и вильнюсский вузы идут в списке после Белгосуниверситета.

Всего в мире более 30-ти тысяч вузов. При составлении рейтинга аналитики учитывали несколько показателей: исследовательскую деятельность и обучение, мнение работодателей и карьерный потенциал, а также количество иностранных студентов и преподавателей. На первых местах в обновленном списке американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, замыкает тройку Гарвард.