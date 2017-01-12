Безвизовый режим начнет действовать в Беларуси с 11 февраля

11 Января 2017 09:01

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начнет действовать в Беларуси ровно через месяц - 11 февраля. Указ Президента Беларуси официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Как сообщалось, документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.