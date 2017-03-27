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Безопасность детей - на контроле и в Госавтоинспекции
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27 Марта 2017 15:24

Безопасность детей - на контроле и в Госавтоинспекции

В школах и детских садиках проводятся профилактические акции. В игровой форме напоминают правила дорожного движения. Именно период каникул считается более опасным, особенно с учетом погоды, которая способствует, чтобы дети больше времени находились на улице.

Во время детского отдыха госавтоинспекторы взяли на контроль и участки рядом со школами, а также контролируют правила перевозки детей.

  

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