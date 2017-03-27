Общество
27 Марта 2017 15:24
Безопасность детей - на контроле и в Госавтоинспекции
В школах и детских садиках проводятся профилактические акции. В игровой форме напоминают правила дорожного движения. Именно период каникул считается более опасным, особенно с учетом погоды, которая способствует, чтобы дети больше времени находились на улице.
Во время детского отдыха госавтоинспекторы взяли на контроль и участки рядом со школами, а также контролируют правила перевозки детей.
Другие новости
27.03.2017 21:19 / Общество Беларусь в 2018 году примет Международный космический конгресс
27.03.2017 21:00 / Общество Презентация Беларуси Международной ассоциации участников космических полетов
27.03.2017 19:04 / Общество Как бороться с насилием в отношении женщин обсуждали сегодня в столице
27.03.2017 18:42 / Общество В столице стартовал республиканский этап олимпиад
27.03.2017 15:30 / Общество Экзотические насекомые - в минском Ботаническом саду
27.03.2017 15:28 / Общество В последнюю неделю марта сохранится неустойчивая погода
27.03.2017 15:26 / Общество Почти 250 школьных лагерей действуют в Минске
27.03.2017 15:22 / Общество Мультсериал от спасателей
27.03.2017 15:16 / Общество Вахте памяти у Вечного огня в Брестской крепости - 45 лет
27.03.2017 15:14 / Общество Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси
27.03.2017 15:12 / Общество Как бороться с насилием в отношении женщин, обсуждают сегодня в столице
27.03.2017 15:04 / Общество Международный космический конгресс пройдет в 2018 году в Беларуси
27.03.2017 12:03 / Общество Проект "Дело жизни" смотрите на "Беларусь 1" после "Панорамы"
27.03.2017 07:07 / Общество У белорусских школьников начались весенние каникулы
27.03.2017 07:06 / Общество Cегодня в ток-шоу "Форум" вспоминаем Александра Тихановича
27.03.2017 07:04 / Общество В Беларуси продолжаются приемы граждан и представителей юрлиц в Совете Министров
26.03.2017 21:41 / Общество Лужица. Неизвестная Хатынь
26.03.2017 21:18 / Общество В студии министр здравоохранения и руководители научно-практических центров страны