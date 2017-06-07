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Бесплатный проезд в минском метрополитене сохранится для школьников во время летних каникул
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8 Июня 2017 15:38

Бесплатный проезд в минском метрополитене сохранится для школьников во время летних каникул

Бесплатный проезд в минском метрополитене сохранится для школьников, учащихся колледжей и лицеев и во время летних каникул. При наличии электронной карточки ученика или справки с действительным сроком действия - с окончанием учебного года документы требуют обновления. Поменять справки для проезда надо в период с 1 июля по 31 августа, в том числе и бывшим 9-классникам. Выпускникам же 11 классов бесплатный проезд в подземке предоставляется только до 11 июня - до завершения школьных экзаменов.

  

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