Бесплатный проезд в минском метрополитене сохранится для школьников во время летних каникул

8 Июня 2017 15:38

Бесплатный проезд в минском метрополитене сохранится для школьников, учащихся колледжей и лицеев и во время летних каникул. При наличии электронной карточки ученика или справки с действительным сроком действия - с окончанием учебного года документы требуют обновления. Поменять справки для проезда надо в период с 1 июля по 31 августа, в том числе и бывшим 9-классникам. Выпускникам же 11 классов бесплатный проезд в подземке предоставляется только до 11 июня - до завершения школьных экзаменов.